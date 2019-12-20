طريقة رد إردوغان على تحية أمير قطر في قمة ماليزيا تثير جدلا كبيرا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شغلت طريقة رد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال القمة الإسلامية المصغرة في ماليزيا، منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار أمير قطر، الذي كان يتوسط الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، إلى الرئيس التركي بيده محييا إياه، ليرد إردوغان بإيماءة بسيطة برأسه، وهو ما أثار تفاعلا واسعا. وكان أردوغان رد على سؤال حول القادة التاريخيين الذين تأثر بشخصيتهم فقال “الرسول الأعظم محمد (ص)، ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وفي منطقة الخليج الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فهو شاب وديناميكي، ويقف إلى جانب الدول الفقيرة”.

وتجمع زعماء من العديد من الدول الإسلامية، منها تركيا وإيران في ماليزيا، يوم الأربعاء، لمناقشة القضايا التي تثير قلق المسلمين حول العالم، في قمة انتقدتها السعودية وحليفتها المقربة باكستان.

وقال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، في عشاء استقبال للضيوف، إن قمة كوالالمبور تهدف إلى “فعل شيء” لتحسين حياة المسلمين والتغلب على ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم.

وقال مهاتير (94 عاما) أكبر رئيس وزراء في العالم “نحتاج لإيجاد سبيل لمعالجة أوجه قصورنا واعتمادنا على غير المسلمين في حماية أنفسنا من أعداء الإسلام”. واتخذ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي كان من المحركين الأساسيين لعقد القمة مع مهاتير وإردوغان، قرارا في اللحظة الأخيرة بعدم الحضور.

وقال مسؤولون باكستانيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام، إن خان انسحب تحت ضغوط من السعودية الحليف المقرب لبلاده، رغم أن تقارير إعلامية ذكرت نقلا عن مسؤولين أيضا نفيهم أن يكون هذا سبب عدم تمثيل ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم، وفقا لوكالة رويترز.

كما تعقد القمة بحضور رئيس إيران حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وعلاقات البلدين متوترة مع السعودية.

وقالت السعودية إن القمة ليست الساحة المناسبة لطرح القضايا التي تهم مسلمي العالم البالغ عددهم 1.75 مليار نسمة. لكن بعض المحللين يعتقدون أن المملكة تخشى العزلة الدبلوماسية في القمة من خصومها في المنطقة إيران وقطر وتركيا.