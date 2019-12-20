أمريكا تفاجئ السودان بإزالة اسمه من إحدى “القوائم السوداء”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فاجأت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، السودان برفع اسمه من إحدى “القوائم السوداء”، التي كانت الخرطوم فيها لأعوام متتالية.

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الولايات المتحدة أزالت السودان من القائمة السوداء لانتهاك “الحرية الدينية”، فيما أصدرت تحذيرات جديدة لنيجيريا وكوبا ونيكاراغوا.

وأشارت الوكالة إلى أن السودان الدولة الوحيدة، التي أزالتها الخارجية الأمريكية من القائمة السنوية، التي تضم “البلدان ذات الاهتمام الخاص”، التي تخضع لعقوبات، لأنها لم تحم الحرية الدينية بشكل أفضل.

جاء ذلك الإعلان، بعد زيارة قام بها رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، لإزالة العقوبات المفروضة على بلاده.

ووعد حمدوك في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعقد مصالحة وطنية، بعد عقود من الحكم العسكري والصراع.