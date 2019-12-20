بالصورة.. اهتمام اسفيري غير مسبوق بنهائي دوري السيدات السوداني بين التحدي الذي تلعب له الحسناء أرجوان والدفاع الذي تلعب له البرنسيسة

تتجه أنظار متابعي دوري السيدات السوداني في الثالثة من عصر غدا السبت نحو استاد حليم شداد لمتابعة نهائي دوري السيدات الذي دشن في الأول من اكتوبر الماضي وسط اهتمام رسمي وشعبي.

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وبحسب محرر أخبار الخليج 365 فقد افردت مواقع التواصل مساحات واسعة للنهائي الحدث, حيث نشرت عدد من الموقع “بوستر” النهائي وعليه صورة النجمتين البارزتين, أرجوان عصام نجمة فريق التحدي الملقبة بحسناء كرة القدم السودانية, ونجمة فريق الدفاع صاحبة الرقم (8) والشهيرة ببرنسيسة كرة القدم السودانية.

رواد مواقع التواصل انقسموا في تشجيعهم حيث راهن البعض على التحدي الذي تقوده أرجوان بينما أعلن البعض الآخر تشجيعه للبرنسيسة وفريقها الدفاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)