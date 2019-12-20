أسطورة الكرة السعودية “ماجد عبد الله” في تكريم “كاريكا”

التاريخ: 20-ديسمبر-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة ظهر أسطورة كرة القدم السعودية ذو الأصول السودانية ماجد عبد الله في التكريم الذي نظمته الجالية السودانية لنجم الهلال ومنتخبنا الوطني السابق الريح كاريكا. Advertisements وحظي كابتن ماجد بترحاب كبير من أفراد الجالية السودانية وكل الشخصيات التي حضرت الاحتفائية، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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