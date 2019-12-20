أجهزة طبية من التعليم العالي لجامعة السلام

التاريخ: 20-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أوفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالوعد الذي قطعته بإصلاح وتجهيز كلية الطب بجامعة السلام بالمجلد، حيث قامت بشراء مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية والمعملية وتسليمها لإدارة الجامعة كدفعة أولى ضمن المنظومة الكلية لإعمار وتأسيس البنى التحتية لعدد من الجامعات التي تفتقد الكثير من المقومات الأساسية للعملية التعليمية الجامعية. Advertisements وأكدت الوزيرة بروفيسور انتصار صغيرون بحسب صحيفة آخر لحظة، بأن الإصلاح والبناء لهذه الجامعات يأتي تدريجياً مؤكدة حرصها ووعدها بالإيفاء بالالتزامات والاحتياجات المهمة وجعله من أولويات المرحلة القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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