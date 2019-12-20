اختصاصيون: تشوهات الجنين سبب رئيس للإعاقة

عد اختصاصيو واستشاريو الأشعة والتشخيص الطبي بالموجات فوق الصوتية، تشوهات الجنين المسبب الرئيسي للإعاقة وسط الأطفال، لافتين إلى أن أجهزة الرنين المغناطيسي بها تشخيص التشوهات ولا يطلبها الأطباء، ويمكن اكتشافها وعلاج الجنين داخل الرحم قبل الولادة.

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وأشاروا بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الأجهزة الموجودة بالبلاد حديثة، وطالبوا بضرورة ضبط ومعايرة أجهزة الرنين والعمل على معالجة الأخطاء الطبية، في وقت انطلق فيه الملتقى الثامن لاختصاصيي الموجات والأول لاختصاصيي الأشعة والتصوير الطبي، بقاعة المؤتمرات الدولية بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)