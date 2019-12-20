إشادة دولية بدور السودان في حماية اللاجئين

التاريخ: 20-ديسمبر-2019
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أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالجهود التي بذلها السودان في إطار حماية اللاجئين، وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي للسودان، جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى العالمي للاجئين والذي عقد بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، والذي يشارك فيه السودان بوفد رفيع بقيادة الفريق شرطة (حقوقي) الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية والذي استعرض في كلمته جهود السودان في مجال حماية ورعاية اللاجئين بما يشمل إدماجهم في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، بجانب توفير فرص العمل.
وكشف الطريفي عن التحديات التي تواجه السودان في هذا المجال، وأهمها شح الموارد والحاجة إلى الدعم التقني والفني للمساعدة في أعمال التسجيل، مشيراً إلى أن حدود السودان الشاسعة والتي تجعل أعمال المراقبة صعبة، تحتاج إلى مزيد من التعاون من المجتمع الدولي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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