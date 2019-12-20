عصابة تعتدي على تاجر وتنهب (235) ألف جنيه

تعرض التاجر (م.ع) للأذى الجسيم ونهبه نحو 235 ألف جنيه، وذلك حينما اعترضت طريقه عصابة مكونة من ثلاثة أفراد على متن موتوسيكل حيث كان التاجر يهم بركوب ركشة ويحمل شنطة بداخلها النقود.

وقال شاهد عيان ووفقاً لمصادر، إن التاجر (م.ع) كان قد خرج من أحد المصانع في المنطقة الصناعية بأم درمان، وانتظر دقائق لقدوم ركشة وعندما هم بالركوب هاجمه التشكيل العصابي “بسيخة حديدية” مسبباً له الأذى الجسيم ونازعاً شنطة المال ولاذ بالفرار ليترك التاجر وسط دمائه ودهشة سائق الركشة وبعض المارة بالشارع.

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وقد تم تدوين بلاغ جنائي في مواجهة التشكيل العصابي الهارب بقسم المنطقة الصناعية أم درمان حيث باشرت قوة من المباحث إجراءات التحقيق، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)