ولاء والأصم يُخاطِبان ثوَّار شندي ووعود بإصلاحات ومشاريع للشباب

أكدت ممثلة مجلس الوزراء، وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، أن هنالك إصلاحات كثيرة ومشاريع للشباب في الفترة المقبلة.

وخاطبت ولاء ثوار شندي عند محطة السكة الحديد بالمدينة أمس، وجددت العهد والمضي لتحقيق شعار “حنبنيهو”، وقالت “قدمنا أعظم ثورة في تاريخ العالم، وأسقطنا الدكتاتورية بكل سلمية تحت شعار حرية، سلام وعدالة. وأقرت بأن التحديات كثيرة لكنها قالت “لن نسمح بالإحباط وكل ما نعرف المشاكل نحاول التعامل معها”.

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من جانبه، أكد القيادي بقوى الحرية والتغير ناجي الأصم، أن “دم الشهيد ما راح”، وقال “سنرجع حق كل مواطن سوداني في كل قرية ومدينة، ونريد التنمية والمواطنة، ونبعد عنا القبلية والعصبية، وأن تعاملنا الدولة بالتساوي”. وشكر أهل شندي على وقفتهم وكرمهم الفياض.

واستقبلت “مدرسة 19 ديسمبر” الأساسية بنين بشندي قطاري الثوار المتجهين إلى عطبرة، وقال ياسر جويلي عن قوى الحرية والتغيير بشندي “عايزين شندي حرة”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)