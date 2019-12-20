محمد الفكي: زيادة المرتبات (١٠٠%) وبشريات في الموازنة الجديدة

أعلن عضو مجلس السيادة الناطق باسم المجلس محمد الفكي سليمان، عن زيادة المرتبات بنسبة (١٠٠%)، ونوه لبشريات في الميزانية العامة.

وأكد الفكي لمصادر، أن المنظومة العسكرية والمدنية داخل مجلس السيادة تعمل بتنسيق تام، وقال “أنا من رشّحت الفريق ياسر العطا لرئاسة لجنة إزالة التمكين”. وأشار إلى أن تعيين قائد “الدعم السريع” الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائباً لرئيس مجلس السيادة تم بناء على لائحة داخلية للمجلس، وأعلن عن تعيين نائب مدني خلال أيام.

Advertisements

وقال الفكي، إن قنوات فضائية وصحفاً وإعلاميين كانوا يتلقون دعماً ماليًا من رئاسة الجمهورية، وأضاف “وجدنا ملفات تثبت ذلك”. وأشار لوجود جامعات خاصة مشيدة على أراضٍ حكومية، وأعلن الكشف عن معلومات وملفات خطيرة تثبت تورط قيادات النظام البائد في الفساد، ونوه لتعيين لجان بالولايات لإزالة التمكين.

وبرر الفكي التأخير في تكوين المجلس التشريعي، بمفاوضات جوبا مع حركات الكفاح المسلح، وتوقع إعلان تعيين الولاة المكلفين قريباً بعد التشاور مع الحركات، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)