إدانة البنك الزراعي في قضية التقاوى الفاسِدة وتعويض المُتضرّرين

قضت محكمة المناقل الجزئية برئاسة القاضي صالح عثمان محمد أمس، في القضية رقم (321) لسنة 2014م، بتعويض المدعين ضد البنك الزراعي في قضية التقاوى الفاسدة.

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وقررت المحكمة تعويض المتضررين البالغ عددهم (10) مزارعين رفعوا الدعوى ضد البنك، بمبلغ (2.5) مليون جنيه. وذكر القاضي أن الحكم جاء بالتعويض لكل مزارع حسب الضرر الذي لحق به بواقع (8) جوالات للفدان وفق السعر التركيزي المعلن في 2018م والبالغ (1800) جنيه.

وكانت محكمة الموضوع قد أصدرت قراراً بشطب البلاغ في العام 2014م، وتم استئناف الحكم في محكمة الاستئناف بمدني التي قضت في 19 مارس 2018م بإعادة سير الإجراءات وفق ما جاء في مذكرة الادعاء التي أكد الشهود خلالها أن إنتاجية الفدان انخفضت بسبب فساد التقاوى وعدم جودتها، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)