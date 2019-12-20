تصريحات مثيرة لمدرب الهلال( صدقي) لقناة مصرية مساء امس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد حمادة صدقي المدير الفنى الجديد لفريق الهلال انه لا يفكر في مواجهة الأهلي المصري حاليا خاصة أن المباراة ستقام في الجولة الختامية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وأضاف صدقي عبر شاشة (ام بي سي مصر) مواجهة الأهلي ستكون الاخيرة،في الخرطوم وامامي ثلاث مباريات قبل مواجهة الأهلي وقال إن الهدف الأول هو للتركيز علي مباراتي النجم خاصة وأن المواجهة ستحدد بشكل كبير موقفنا من الصعود وعن صفقات فريقه الجديدة.

كشف :أمامي العديد من اللاعبين تم عرضهم علي الا أنني لم تحسم موقفي من الصفقات قبل أن احدد احتياجاتي ومشاهدة الفريق اولا

وحول ضم لاعب من الدوري المصري في الفترة القادمة قال :لا اخطط لضم لاعب من مصر حاليا أمامي لاعبين من نيجيريا وتنزانيا