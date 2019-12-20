مجلس المريخ : محمد عبد الرحمن وافق علي التجديد للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد مجلس إدارة نادي المريخ علي لسانه مساعد رئيسه الاستاذ علي أسد ان لاعب الفريق محمد عبد الرحمن (الغربال) أعلن لهم رفضه،الاحتراف الخارجي في الفترة القادمة وانه يفضل ان يجدد عقده مع نادي المريخ لفترة ثانية،وكان اللاعب محمد عبد الرحمن قد عاد من الدوحة بعد رحلة علاج طويلة وانخرط في تدريبات الفريق.

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