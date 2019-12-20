كل سنة وانت حبيبتي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*التاسع عشر من سبتمبر يوما يصر علي وضع بصمته علي خارطة الطريق

*طريق السودان والشعب السوداني

*تسعطاشر اطناشر تسعة وخمسين

*كان اعلان الاستقلال من داخل البرلمان

*وتسعطاشر اطناشر الفين وطمنطاشر

*كان اعلان الاستقلال من قبضة الكيزان

*كحرك منتظم كان تسعطاشر اطناشر الفين وطمنطاشر

*وكثورة نجدها قد ولدت قبل ذلك من رحم الدمازين وبطن عطبرة

*رضعت من ثدي القضارف

*ولولتها بورتسودان

*وكل مدن السودان شاركت في حضور السماية

*سميناها ثورة

*برغم ان بعضهم لم يعجبه ذلك الاسم واختار لها اسم احتجاجات

*ولان كنداكات بلادي اوكل اليهن اختيار الاسم

*لم يحتارن

*ثورة

*هكذا اختارن

*وانطلقت زغرودة تعلن عن ميلاد ثورة

*ناس الحس كوعك والعندو ضراع

*لحسوا كيعانهم بالسنة تطاولت في فارغة

*وناس الراجل بعد اسبوع رب رب رب

*عرفوا الراجل منو

*وهل ارجل من الشعب راجل؟؟؟

*تحية في الذكري السنوية لهذا الجيل المعلم صاحب المواقف

*الذي ذكرنا بذلك النشيد

*وابان لنا لماذا كان وردي يملأ صدره حينما يغني

*ياشعبا لهبك ثوريتك

*تبقي ملامح في ذريتك

*فكان هذا الجيل المعلم

*جيل ابهاته نحن

*وبرغم ذلك اساتذتنا هم

*علمونا كل شئ

*وكيف ان اكبر كذبة كانت تلك

*وان الغزالة التي قالت اضبحوني عشان انتو جعانين

*لم تكن الا دجلا وخرافة ومجرد امبعلو

*مجرد قصة لم تنطلي علي هذا الجيل

*ولكنها كانت بالنسبة لهم نكتة يضحكون من خلالها علي من يريد ان يضحك عليهم

*جيل يستحق جائزة نوبل للشجاعة والتضحية والاصرار

*جيل راكب راس انتصر علي قوم راكبين تاتشرات وشغالين قناصة

*قال قوش عسكرينا مابجري

*فارسل له هذا الجيل من بري فيديو فيهو عسكريهم جاري والتاتشر جاري

*جيل كدة

*تحية للشهداء واسرهم

*وعودا حميدا مستطاب للمفقودين كي تقر اعين اسرهم

*شباب بملوا عين الوطن

*ايها الناس

*ثورتنا لسة

*فهدفنا الاستراتيجي ماكان في يوم يتمثل في ايداع زيد السجن او عبيد الاصلاحية

*ولكن الهدف اسمي بكثير

*لذا كان الشعار برغم الدمار

*حانبنيهو

*وكي يتحقق ذلك الحكم

*واجبنا ان نحمي ثورتنا

*ونحاسب من سرق ثروتنا

*ونستعيد كرامتنا وعزوتنا

*وان نؤمن بالآخر

*وبدولة القانون

*يجب علينا ان نساهم جميعا في بناء وطن

*كان السؤال عنه سؤال خاطئ

*البلد دي عملت لي شنو؟؟؟

*ونصحح السؤال كالآتي

*انا عملت للبلد دي شنو؟؟؟

*وحتي يتمكن الواحد منا من اجابة مشرفة علي هذا السؤال

*يجب ان نشارك جميعنا باخلاص في بناء الوطن وتنميته

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرطوم

*الزرقاء قالت يا والينا

*اني اري شجرا يتحرك

*وانا بعد الشفتو امس ده قلت يا والينا

*اني اري شجرا يتحتحت

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال عدت سنة وكل المني يتحقق ده البهمنا

والي لقاء

سلك