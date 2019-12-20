كل سنة وانت حبيبتي.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*التاسع عشر من سبتمبر يوما يصر علي وضع بصمته علي خارطة الطريق
*طريق السودان والشعب السوداني
*تسعطاشر اطناشر تسعة وخمسين
*كان اعلان الاستقلال من داخل البرلمان
*وتسعطاشر اطناشر الفين وطمنطاشر
*كان اعلان الاستقلال من قبضة الكيزان
*كحرك منتظم كان تسعطاشر اطناشر الفين وطمنطاشر
*وكثورة نجدها قد ولدت قبل ذلك من رحم الدمازين وبطن عطبرة
*رضعت من ثدي القضارف
*ولولتها بورتسودان
*وكل مدن السودان شاركت في حضور السماية
*سميناها ثورة
*برغم ان بعضهم لم يعجبه ذلك الاسم واختار لها اسم احتجاجات
*ولان كنداكات بلادي اوكل اليهن اختيار الاسم
*لم يحتارن
*ثورة
*هكذا اختارن
*وانطلقت زغرودة تعلن عن ميلاد ثورة
*ناس الحس كوعك والعندو ضراع
*لحسوا كيعانهم بالسنة تطاولت في فارغة
*وناس الراجل بعد اسبوع رب رب رب
*عرفوا الراجل منو
*وهل ارجل من الشعب راجل؟؟؟
*تحية في الذكري السنوية لهذا الجيل المعلم صاحب المواقف
*الذي ذكرنا بذلك النشيد
*وابان لنا لماذا كان وردي يملأ صدره حينما يغني
*ياشعبا لهبك ثوريتك
*تبقي ملامح في ذريتك
*فكان هذا الجيل المعلم
*جيل ابهاته نحن
*وبرغم ذلك اساتذتنا هم
*علمونا كل شئ
*وكيف ان اكبر كذبة كانت تلك
*وان الغزالة التي قالت اضبحوني عشان انتو جعانين
*لم تكن الا دجلا وخرافة ومجرد امبعلو
*مجرد قصة لم تنطلي علي هذا الجيل
*ولكنها كانت بالنسبة لهم نكتة يضحكون من خلالها علي من يريد ان يضحك عليهم
*جيل يستحق جائزة نوبل للشجاعة والتضحية والاصرار
*جيل راكب راس انتصر علي قوم راكبين تاتشرات وشغالين قناصة
*قال قوش عسكرينا مابجري
*فارسل له هذا الجيل من بري فيديو فيهو عسكريهم جاري والتاتشر جاري
*جيل كدة
*تحية للشهداء واسرهم
*وعودا حميدا مستطاب للمفقودين كي تقر اعين اسرهم
*شباب بملوا عين الوطن
*ايها الناس
*ثورتنا لسة
*فهدفنا الاستراتيجي ماكان في يوم يتمثل في ايداع زيد السجن او عبيد الاصلاحية
*ولكن الهدف اسمي بكثير
*لذا كان الشعار برغم الدمار
*حانبنيهو
*وكي يتحقق ذلك الحكم
*واجبنا ان نحمي ثورتنا
*ونحاسب من سرق ثروتنا
*ونستعيد كرامتنا وعزوتنا
*وان نؤمن بالآخر
*وبدولة القانون
*يجب علينا ان نساهم جميعا في بناء وطن
*كان السؤال عنه سؤال خاطئ
*البلد دي عملت لي شنو؟؟؟
*ونصحح السؤال كالآتي
*انا عملت للبلد دي شنو؟؟؟
*وحتي يتمكن الواحد منا من اجابة مشرفة علي هذا السؤال
*يجب ان نشارك جميعنا باخلاص في بناء الوطن وتنميته
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرطوم
*الزرقاء قالت يا والينا
*اني اري شجرا يتحرك
*وانا بعد الشفتو امس ده قلت يا والينا
*اني اري شجرا يتحتحت
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال عدت سنة وكل المني يتحقق ده البهمنا
والي لقاء
سلك
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