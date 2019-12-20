شجاعة (عاطفية) !.. بقلم داليا الياس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* نتساءل كثيراً عن الأسس التي تبنى عليها العلاقات الناجحة؟ وعن العلامات والملامح الظاهرة للعيان و التي تجعلنا نحكم على علاقة ما بالنجاح، وهل يكفي الشكل الظاهري لنقرر ذلك؟

هذه الأسئلة التي تحاصرنا تتعلق تحديداً بالعلاقات الزوجية, فالقرب الذي يتمثل في الزواج يعد عملاً بطولياً يحتاج منا لكثير من التفكير حتى نتخذ هذا القرار المصيري الهام في حياتنا. ونقرر دائماً ونحن على أعتاب الزواج أننا سنبدأ حياةً جديدة وسنفتح قلوبنا وعقولنا على مصراعيها للشريك. ونحاول جاهدين أن نخرج كل ما بداخلنا، ونجتهد في أن نكون صادقين وعلى طبيعتنا رغم كل المجهودات التي بذلناها من قبل في التجمل والمداراة، وهو ما يجعلنا في صراع داخلي دائم حول ما إذا كان انفتاحنا الكلي هذا منطقي وصائب أم هو تصرف غبي سيجر علينا لاحقاً الكثير من المتاعب؟؟

وتظل العديد من الأسئلة تدور في رؤوسنا ونحن نمضي في وضع منهج محدد للتعايش والمعاملات في حياتنا الزوجية. وكثيراً ما يؤرقنا في البداية إحساسنا بأننا نشكل عبئاً على هذا الشريك مادياً ومعنوياً, لهذا تجد معظم (العرائس) يستحين أيام الزواج الأولى من طلب أي مبالغ مالية أو أغراض شخصية من (العريس) ريثما تعتاد على حياتها معه ثم لا تلبس أن تتحول إلى (شفاطة).

والسؤال الأبرز حينها يكون دائماً عن نجاحنا في الاختيار أو عدمه, فإما أننا نشعر بالزهو والسعادة لأن اختيارنا كان صحيحاً ويقلقنا فقط شعور الآخر تجاهنا ومقدار حبه لنا، وغذا ما كان موازياً لما نكنه له أم لا… وأما أننا لا نلبث أن نشعر بالندم والإحباط لسوء تقديراتنا الزوجية ونبحث بيننا وبين أنفسنا احتمالات الاستمرار والقدرة على الاحتمال ومآلات البقاء أو الرحيل.

* والعديييييييد من الأسئلة الحائرة في سنة أولى زواج, والتي تبنى عليها السمات الرئيسية للعلاقة وقانونها وأبعادها. وهي أسئلة قد تستهلك عواطفنا وترهق عقولنا لو لم نكن على درجة من الوعي تدرك أن هذا العام الأول هو أخطر الأعوام في الحياة الزوجية على الإطلاق ويحتاج منا للكثير من سعة الصدر والاكتفاء بالمراقبة والتعلم واستيعاب طبيعة الآخر ومن حوله.

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وإن كان لا بد لنا في جميع المراحل من استصحاب بعض الشجاعة الأدبية في التواصل مع الشريك. فواحدة من مشاكلنا الكبرى كوننا لا نجرؤ على التعاطي معه بشيء من الموضوعية والوضوح!

ومعظم الزوجات اللائي أعرفهن يشكون من عدم قدرتهن على المواجهة بكل ما يزعجهن وينقصهن ويكتفين بالصمت والتراكمات حتى يتحول الأمر إلى حاجز نفسي كبير ينهض بينهن وأزواجهن وسرعان ما يتحولان إلى شخصين متنافرين في عالمين مختلفين لا يربط بينهما سوى الأطفال والحرص على المظهر الاجتماعي الأنيق والمتماسك أمام الناس!!!

لهذا قلنا إن نجاح الزواج لا يؤخذ بالظاهر… فكم ثنائياً رائعاً ومبتسماً يخفي وراءه حكايات من الإختلاف والعداء الصامت والبرود العاطفي وربما الخيانة والعنف الزوجي.

* فتعالوا نحاول أن نستعيد ثقتنا في ذاتنا ونبدأ مع الشريك محاولة جادة للتواصل الهادئ المفتوح… دعوا الأكسجين يدخل حجراتكم ويجدد هواءها وأهواءها… لا تتركوا أنفسكم للغل والغضب… فلنتناقش ونتحاور ونبادر دون أن نصمت على ما يعتمل بداخلنا.. سيقول بعضكم إن شريكه لا يجيد فن الحوار ولا يعرف التفاهم.. ولهؤلاء سأقول إن الشريك هو الوحيد القادر على ترويض شريكه في الحياة الزوجية كيفما شاء وبالآلية التى تتوافق مع طبيعة الآخر المتشددة لا سيما وأن كافة الأساليب والخيارات متاحة ومشروعة في هذه العلاقة التي يفترض فيها أنها أكثر العلاقات الإنسانية حميميةً وقرباً ومودةً ورحمة… وتذكروا أن الشجاعة الأدبية التي دفعتنا لاعتلاء المسارح المدرسية لم نتعلمها في المنهج ولكننا هزمنا ضعفنا وخجلنا وخرجنا إلى الناس… فلماذا لا تخرجين إلى زوجك مدججةً بأسلحتك العاطفية والحسية لتقولى له إنك منزعجة من بعض تصرفاته بجرأة وهدوء والعكس صحيح؟؟!!!…. جربوا.

* تلويح:

إننا نحتاج للكثير من الشجاعة العاطفية لنحتفظ بدور البطولة على مسرح حياتنا الزوجية.