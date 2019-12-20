إندلاع حريق هائل ببرج القوات البرية…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف الناطق باسم القوات المسلحة عميد ركن د. عامر محمد الحسن محمد أحمد، أن الحريق الذي شبَّ بمباني بُرج القوات البرية أمس، نتج عن انفجار في أجهزة التكييف المركزي.
وأكد العميد عامر في تعميم صحفي، أن الحريق كان محدود التأثير وتمّت السيطرة عليه بواسطة أتيام الدفاع المدني، وأنه لا توجد خسائر بشرية، وأشار إلى تشوّهات محدودة بالطابق الأعلى بالمبنى، وقال إنه كان لاستخدام وسائل مكافحة الحريق بالموقع وجهود أفراد القوات المسلحة الأثر الكبير في عدم انتشار الحريق قبل وصول الدفاع المدني.
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