النيابة العامة تُشدد على إعادة النظر في الحصانات

التاريخ: 20-ديسمبر-2019
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تعهدت النيابة العامة في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر، التزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات ومن أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء.
وشددت النيابة علي ضرورة اعادة النظر في الحصانات وفي كل ما يعيق القبض علي المشتبه بهم في قضية قتل الشهداء.
وطالبت النيابة بحسب صحيفة السوداني، من جميع الأجهزة الإلتزم باسقاط الحصانة متي ما طلبت لتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون، فضلاً عن ضرورة استحداث آليات لحماية الشهود لأهميته في استكمال التحريات وتقديم المتهمين للمحكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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