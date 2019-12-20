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نهائي كرة القدم النسائية السبت

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التاريخ: 20-ديسمبر-2019

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نهائي كرة القدم النسائية السبت

أكملت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني لكرة القدم كافة الترتيبات المتعلقة بختام فعاليات ختام النسخة الأولى من دوري كرة القدم للسيدات، والذي سيقام يوم السبت 21 نوفمبر 2019م على ملعب استاد الخرطوم عند الساعة الثالثة عصراً بلقاء يجمع الدفاع والتحدي من الخرطوم .

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وتوجه اللجنة بحسب صحيفة السوداني، الدعوة إلى جموع الرياضيين لمعايشة الحدث المتفرد في ختام أول نسخة لدوري رسمي في كرة القدم للسيدات بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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