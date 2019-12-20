مجلس إدارة الاتحاد يجتمع الإثنين

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعه الدوري رقم (15)، ظهر يوم الاثنين المقبل، في قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد، في الخرطوم 2، وذلك برئاسة البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس الإدارة، من أجل النظر في عدد من الأجندة المدرجة على طاولة الاجتماع، ومن بينها إجازة محضر الاجتماع السابق، تقييم مشاركات المنتخبات والمنافسات المحلية، إضافة إلى تقييم أداء اللجان، والنظر في عدد من المذكرات، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)