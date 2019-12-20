اتجاه لإنشاء بنوك لحفظ الأعضاء البشرية

تعتزم كلية الطب بجامعة الرباط الوطني بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والجهات ذات الصلة إنشاء بنوك لحفظ الأعضاء البشرية للمتبرعين أسوة ببنوك الدم.

وقال عميد كلية طب الرباط بروفيسور كمال بدوي بحسب صحيفة السوداني، إن هناك اتجاهاً لإنشاء بنوك لحفظ الأعضاء البشرية نظيرة لبنوك الدم في البلاد لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية، معتبراً السودان رائداً في مجال زراعة الكلى.

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وأشار كمال إلى أن مشروع التبرع بدأه أعضاء اللجنة الدائمة للصحة العامة داخل جمعية طلاب طب الرباط بالتنسيق مع الجامعة وبالتعاون مع معاهد ومنظمات حكومية وغيرها بهدف تطوير سياسة تعزز من تنظيم وتحسين حالة التبرع بالأعضاء في البلاد، ولفت إلى أن التبرع هو عندما يسمح الشخص بنقل عضو من أعضاءه (قانونياً) عن طريق موافقته شخصياً في حال كان المتبرع حياً أو بعد موته في حال موافقة ذويه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)