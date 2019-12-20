فريق طبي سعودي يجري (20) عملية قلب مفتوح مجاناً بالخرطوم

التاريخ: 20-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة يصل البلاد اليوم فريق طبي سعودي تطوعي من كبار المختصين لإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية، إيذاناً بتدشين الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع هيئة الإغاثة العالمية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية للبالغين من ذوي الدخل المحدود. Advertisements ومن المقرر أن يجري الفريق الطبي السعودي (20) عملية قلب مفتوح بمستشفى علياء و(90) عملية قسطرة قلبية بمستشفى أحمد قاسم، وسيتم تدشين الحملة غداً بمستشفى علياء برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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