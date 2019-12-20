التعليم العالي: توفيق أوضاع الطلاب المتأثرين أثناء الحراك الثوري

التاريخ: 20-ديسمبر-2019
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفيق أوضاع الطلاب الذين تأثروا جراء أحداث الثورة أثناء دورهم في الحراك الثوري.
وشددت الوزارة في بيان وفقاً لمصادر، على أن استكمال مهام الثورة والتغيير يتطلب تنظيم قوى الثورة بالجامعات والمجتمعات المحلية في لجان لإصلاح قطاع التعليم العالي والعمل على تأهيل الجامعات وإحداث التغيير المنشود حتى تصبح مؤسسات أكاديمية في قامة الثورة.
وقالت الوزارة بحسب صحيفة السوداني، إن عهد الظلام والاستبداد السابق شرد الأستاذ الجامعي، وأقعد الإنتاج الفكري وكل أشكال الإبداع وقتل الطموح في نفوس الطلاب الذين يهددهم شبح العطالة والفقر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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