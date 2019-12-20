وزير الطاقة: دخول محطة قري (3) مارس المقبل

كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم عن دخول محطة قري (3) إلى الشبكة القومية خلال مارس المقبل ضمن البرنامج الإسعافي للكهرباء حتى تسهم في الاستقرار وإيقاف القطوعات.

ووقف إبراهيم ميدانياً بحسب صحيفة السوداني، على سير العمل بمحطة قري (3)، وحيا مجاهدات الشعب السوداني وثورته المجيدة ووصفها بأنها أقوى انتفاضة في تاريخ المنطقة كلها.

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وقال إبراهيم “إنه وفاءً لقيم ومطالب الثورة وقفنا اليوم على سير العمل في محطة قري (3) وهي من مشروعات الخطة الإسعافية لمحاربة قطوعات الكهرباء في الصيف”.

ووجه الوزير العاملين بالعمل بروح الثورة والروح القوية لدفع المشروع حتى ينتهي العمل وتدخل المحطة في مارس، وتعهد بإزالة كافة المعوقات التي واجهت المشروع من التزامات مالية من قبل الحكومة ومطالب المقاولين والعمال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)