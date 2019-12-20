الى الشيخة سعاد الفاتح .. ابشري بنصر قريب!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] ماذا دهانا ايها الناس حتى تسلل من بيننا ومن ظهورنا صبية لا يشبهوننا في شيء بعد ان تمردوا على كل قيمنا وهويتنا وتقاليدنا التي توارثناها عبر الاجيال، فبات الحق عندهم باطلاً والطاعن في السن عندهم، مهما كان علمه وفضله، مجرد شيء تافه ينبغي ان يكون محل ازدرائهم، والكبير عندهم صغيراً والمعلم لديهم محتقراً ذليلاً يطاردونه ويطردونه من مدرسته ومن جامعته كما تطرد الكلاب المسعورة؟!

] اقول هذا بين يدي ما حدث للشيخة الدكتورة سعاد الفاتح البدوي ذات العلم والصيت والتاريخ الباذخ، والتي تجمع بعض صبية قحت حول بيتها بحي العباسية بام درمان ليلاً وهم يهتفون ضدها ببذيء القول وفاحشه ويسيئون اليها ويصرخون .. لم يشفع لها عمرها وقد تجاوز الثمانين، كما لم يشفع لها عطاؤها وقد جابت عدداً من جامعات السودان والخليج محاضرة ومديرة، بل هي التي شرفت السودان إذ انشأت بعض الكليات الجامعية في بعض دول الخليج مثل دولة الإمارات، ولكن!

] قبل يومين تداولت الاسافير صورة استاذ جامعي يحيط به طلابه ويشيعونه بهتاف بذيء لانه شارك في مسيرة (الزحف الاخضر) التي هزت الخرطوم يوم السبت الماضي واقنعت الناس أن قحت، التي سطت على الثورة وسرقتها واستولت على البلاد، لا تمثل عشر معشار الشعب السوداني!

] يثور الصبية ضد استاذهم الدكتور لانه شارك في مسيرة سلمية بالرغم من شعار الثورة (حرية سلام عدالة) الذي احاله الشيوعيون وتابعوهم الى مسخرة تهزأ وتسخر من قيمتي الحرية والعدالة التي امتهنت و(مرمطت) في التراب.. يحدث ذلك منهم تجاه استاذهم بالرغم من أنه من حق كل انسان، حتى لو كان جاهلاً، ان يتبنى ما يراه من الآراء والمواقف ذلك انه لا اكراه حتى في الدين فما بالك بما هو دون ذلك فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بصيغة السؤال: (أَفَأَنتَ تُكرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ یَكُونُوا مُؤمِنِینَ)؟!

] قبلها تحرش بعض طلاب جامعة بحري باستاذهم (عميد الطلاب) وطاردوه خارج الجامعة بعبارات تافهة لا تليق بطلاب تعلموا عبر المراحل الدراسية المختلفة بيت احمد شوقي:

قم للمعلم ووفه التبجيلا

كاد المعلم ان يكون رسولا

] بل رأينا نماذج من تلك السلوكيات القبيحة حتى على مستوى تعليم الاساس والثانوي مما بث كثير منه في وسائط التواصل الاجتماعي!

] اقول لمحرضي اولئك الصبية: هل بربكم يعجز الطلاب الاسلاميون الذين خاضوا غمار معارك الميل اربعين وصيف العبور والاهوال وجبل ملح داخل الاحراش والمستنقعات مما يعلمه بعض العسكريين في المجلس السيادي وخارجه، والذين قدموا ارتالاً من الشهداء ومازال كثير منهم يتوقون للحاق باخوانهم الشهداء، هل يعجزون عن حصار قيادات قحت داخل دورهم ومقارهم؟ بل هل يعجزون عن فعل ما لا يخطر على بال اولئك الصغار من قيادات بني قحتان المشغولين بمحقرات الأمور وسفسافها عن اولويات الوطن وهمومه الكبرى؟!

] بالطبع لا، والسبب بسيط للغاية وهو ان الاسلاميين مازالوا يكفون ايديهم ويتذرعون بالصبر الجميل كما ظلوا يفعلون منذ بدايات الثورة، فهم (صبر في الحرب صدق في اللقاء)، ولكن متى تعلم قحت أن للصبر حدوداً وان هناك خطوطاً حمراء يجدر بهم الا يتجاوزوها، وان الاسلاميين ما بدأوا حراكهم في الزحف الأخضر الذي لن يتوقف باذن الله، الا لانهم استفزوا، وليت قحت تعقل وتتوقف عن (خرمجتها) ونزقها قبل فوات الأوان!

] ينقم الشيوعيون على الشيخة الدكتورة سعاد الفاتح لموقفها التاريخي الذي انتصرت به لعرض رسول الله ضد الشيوعيين الذين تطاول احدهم واساء الى ام المؤمنين عائشة، الصديقة بنت الصديق والذي يذكر بما فعلته تلك الباسلة التي صرخت ذات يوم مستصرخة الخليفة العباسي المعتصم بعد ان اهينت في ارض الروم فهب المعتصم وفتح (عمورية) مكذبا هرطقات العرافين الذين خوفوه من الغزو مما سطره الشاعر ابو تمام في قصيدته البائية الشهيرة:

السيف اصدق إنباءً من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب

] ادت صرخة الشيخة سعاد في تلك الندوة التاريخية عام 1965 الى حراك كبير تسبب في حل الحزب الشيوعي، ولذلك لم ينس الشيوعيون ذلك الموقف، فالشيوعي المتربي على نظرية الحقد والصراع الطبقي لا يعرف غير التشفي والانتقام، كما لا يعرف قيم العفو والصفح التي لا توجد في ادبياته ونظرياته الالحادية التافهة، وهل ادل على ذلك من اهانتهم للزعيم اسماعيل الأزهري، رافع علم الاستقلال، الذي سجنوه عقب انقلابهم في مايو 1969 وفارق الحياة في المستشفى الجنوبي بعد ان منع منه الاكسجين ثم اعلنوا وفاته، بتوجيه من وزير الاعلام الشيوعي محجوب عثمان بخبر يقول، وفقا لرواية وثقها الاخ حسين خوجلي: (توفي صباح اليوم المواطن اسماعيل الأزهري الذي كان يعمل مدرساً بالمعارف السودانية)!

] إنهم يمارسون سلوك الوحوش الضارية بل اسوأ، ونسوا أن الايام دول، وانه لو دامت لغيرهم لما وصلت اليهم.

] السيدة وداد لم تكن في يوم الأيام ناشطة سياسية، اعتقلوها واهانوها ولم يطلقوا سراحها حتى بالضمان، لا لسبب الا لانها زوجة الرئيس السابق عمر البشير في تصرف تأباه الاخلاق والتقاليد والمروءة السودانية، وكرروا ذات السلوك الوحشي مع دكتورة نور الهدى محمد الشفيع زوجة دكتور عبد الله حسن صاحبة الانجازات الباذخة في مجال عملها الطبي والاداري بالرغم من انها هي التي بادرت بتقديم الشكوى ولم يكتفوا بذلك، إنما اطلقوا حملاتهم الاسفيرية الكذوب في محاكمات اعلامية لم تستثن احداً من خصومهم رغم علمهم أن الله يرى ويرقب ويحاسب وهو الذي قال في كتابه الكريم: (وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم).

] اقول للشيخة سعاد الفاتح ان الأجدر بها ان تسعد بما يفعلون، وكلنا كذلك لا نكترث للاذى واحاديث الافك التي تصيبنا منهم تصديقاً لقول الله تعالى: (فَٱلَّذِینَ هَاجَرُوا وَأُخرِجُوا مِن دِیَـارِهِم وَأُوذُوا فِی سَبِیلِی وقاتلوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنهُم سَیِّـَئاتِهِم وَلَأُدخِلَنَّهُم جَنَّـات تَجرِی مِن تَحتِهَا الأنهار ثَوَابا مِّن عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسنُ ٱلثَّوَابِ)

] هو أذى في سبيله سبحانه وهل اعظم ممن يناصبه الشيوعيون ــ شياطين العصر ــ العداء وهم الذين اعلنوا حربهم على الاسلام قولاً وفعلاً تبدى في ممارسات وزرائهم ومديري مؤسساتهم وهيئاتهم بل وفي اعلان كبيرهم (الخطيب) انهم ماركسيون بما يعني أنهم يقدمون ماركس، ذلك الملحد المعادي للدين، على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل من قول بعد قول ربنا الذي منعنا من مواددتهم كونهم حادوا الله ورسوله لدرجة اقصائهم للشريعة من وثيقتهم الدستورية وهل من قول بعد بحثهم عن عبدة الاوثان والحجارة احتفاء بهم، وتبنيهم للعلمانية وتوظيفهم الإذاعة والتلفزيون للدعوة اليها وحربهم على القرآن الكريم في المناهج الدراسية وانزعاجهم من المذاهب الاسلامية وغير ذلك كثير؟!

] اقول للشيخة سعاد حفيدة العالم النحرير الشيخ البدوي الذي شهد له الخليفة عبد الله التعايشي بقوله: إنه (يخاف الله ولا يخافني).. اقول لها: إننا في زمان بغيض تشن فيه الحرب على القيم العليا بما في ذلك قيم الدين بل قيم الثورة التي سرقت في وضح النهار، فقحت لم تنجح في شيء بقدرما نجحت في التضييق على الناس بالغلاء الفاحش وبندرة السلع الاساسية ولم تفعل غير انها ابدلت تمكيناً خفيفاً بتمكين متوحش وظف عديمي الكفاءة محل الاكفأ منهم علماً وخبرة ومارست الاقصاء والتشفي والانتقام بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث وضيقت على الحريات وعلى العمل النقابي وعلى المنظمات الخيرية وصادرت الممتلكات واعتقلت الابرياء ومارست الطغيان واهدرت القيم واباحت المنكرات واضعفت هيبة الدولة وعجزت عن تحقيق السلام.

] إن مطاردة الأبرياء واعتقالهم بدون جريرة والتضييق عليهم تذكرني بقول ربنا سبحانه على لسان الفاسقين من قوم سيدنا لوط وهم يتوعدون المؤمنين :(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخرِجُوا ءَالَ لُوط مِّن قَریَتِكُم إِنَّهُم أُنَاس یَتَطَهَّرُونَ)! صدق الله العظيم

] اختم بالقول: لا عليك يا اخيتي فالنصر آتٍ ولو بعد حين.