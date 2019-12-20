والإفطار مع الخطيب.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والخطيب . سكرتير الشيوعي. يضع صحيفة الانتباهة جانباً أمس.. ليقول لأعضاء الحزب

إسحق فضل الله يحصي عضوية مكتب الحزب.. مفهوم.. لكن كيف عرف عدد الغياب في الاجتماع الأخير..

قال..

نحن مخترقون إلى درجة أن صحفياً. مجرد صحفي. يعرف كل شيء. !!

مما يعني أن خلايا الإسلاميين الأخرى تعرف أنفاسنا..

سألوا قائد التأمين عن وفود الأقاليم. التي جاءت لمسيرة السبت…

وحين قال إنه لم يشاهد بصات تنقل الناس نهار الجمعة.. قالوا ساخرين.

وهل تحسبهم جايين سيرة..؟؟

ثم حديث عن كيف قام الإسلاميون بتسريب الآلالف على مدى أسبوع..؟

ومباراة الذكاء تجعل أحدهم يقول.

الإنقاذ لما جات دقست العالم.. والناس ستة أشهر ظلوا لا يعرفون لها وجهاً.

قال آخر..

حتى وزراء مثل قنيف وأبوشورة كانوا يختارونهم لأنهم غير معروفين.

وعن الذكاء قالوا

أخطر شيء هو أن الإسلاميين الآن. يجعلون الصادق يدعو لانتخابات مبكرة. ويلحون له بتقاسم السلطة.. وإن قامت انتخابات.. فنحن لا نطمع في مقعدين.

قالوا.

الشعب قام معنا بمجرد الحماس.. حماس تكفلت حكومة حمدوك بطرده. وموكب السبت ما كان حجمه ليخطر ببال أحد ..

وكلمة موكب السبت. تقود إلى موكب اليوم ١٩ ديسمبر..

والحديث يحذر من أن يكون الموكب القادم فضيحة

..

(٢) .

والحديث يتحول إلى ( ماذا حدث ولماذا ) ..

قالوا.

إعلامكم غبي. فأنتم. تتفاخرون بثوب فلانة ومؤخرتها.. بينما الإسلاميون يفخرون بعشرين ألف شهيد ..

وفي سخط.

الخطيب يقول..

من الذي أرسل ( شفع ) ليهاجموا بيت سعاد الفاتح.. امرأة أصبحت جدة .. تتحرك بكرسي.

قال.

فاطمة أحمد إبراهيم. وسعاد الفاتح. كانتا صديقتين بحب حقيقي..

وفاطمة وأخوها صلاح. كانوا يزورون سعاد في بيتها..

(٣)..

..

وما نعرفه. هو أن فاطمة أحمد إبراهيم. انطلقت في آخر حياتها. في كتاب تفسير للقرآن الكريم..

وأخوها صلاح أحمد إبراهيم. يعتنق إسلاماً عاتياً في آخر حياته.. قبل أن تذوب كبده. حزناً على وفاة أمه.. ويكتب أروع قصيدة رثاء في العالم العربي..

…….

…….

والجلوس في إفطار الخطيب. وبعد حديثه الموجع. وكأن عيونهم تنظر إلى ركام الحزب. يسألونه في تعاسة..

طيب نعمل شنو.؟

وكأنه يشير إلى رتق لوح من الزجاج المحطم.. قال.

نرتب كل شيء. استمعوا .. وقال..

الصحف تبقى كما هي. فإن أنتم أغلقتم صحف المعارضة . وبقيت صحفكم. فإن الذباب وحده هو الذي يهبط عليها.

والرجل يستشهد بأن صحيفة الحداثة الجديدة توزيعها الآن فضيحة.. والميدان. من يقرأها.؟

والكتاب . في الصحف التي تدعمكم. كتاباتهم يسأمها الناس. في شتائم وشتائم

..

(٤) ..

…

وكأن كل شيء كان يعيد التقييم. مثلما يعيده مجلس الخطيب. ففي الساعة ذاتها. كان البرهان والمجلس العسكري. ( يحنسون) الراجحي حتى يبقى ولا يخرج من السودان

وفي مجلس آخر. وحديث آخر. الحديث حين يصل إلى رفع الدعم عن البنزين. يصمت الجميع. وعيون كل أحد تحدق في عيون كل أحد. في رعب.

فكل أحد يشعر أن رفع الدعم . هو صاعقة يكرر رعدها ليضرب.

قالوا.

حتى يوليو الماضي. كان دعم البشير للوقود يعمل..

والآن الإمارات دعمها ينتهي في يناير.

عندها.. سعر الجنيه. يغوص إلى الأرض السابعة.

قالوا.

وبعض الجهات تشعر بالحمى في عروقها. وتعمل..

وأمس.. اتحاد أصحاب العمل. يُطرد من مكاتبه بالشرطة.

والعمال.. اتحادهم . يُطرد من مكاتبه بالشرطة.

ومطاردة النقابات. لكل الفئات تنطلق..

ولا شيء أكثر خطراً على صاحبه من ضربة من يشعر بالذعر..

والحصار لا يعني الشيوعي وقحت فقط.. بل كل الجهات.. فالشعب حين يحاصر الآن بالجوع..

ويجد أن الجنيه يصبح ورقة لا تجلب شيئاً..

ويصبح الرغيف في حجم زرار القميص..

ثم بعد هذا كله. رفع الدعم يضاعف الكارثة هذه أربعة أضعاف.

عندها.. الناس يجدون أنهم لا يفقدون الدنيا فقط. بل يفقدون الدين والدنيا..

عندها.. الشعب لا يصبح نمراً

بل قنبلة….