اطلاق سراح ١٧ نزيلة بسجن النساء بأمدرمان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت الإدارة العامة للسجون والإصلاح أمس سراح ١٧نزيلة وكشف وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح عن قيام وزارته باجراء دراسات لحالات النزيلات لتوفير الحياة الكريمة بجانب العمل على إطلاق سراح بقية النزلاء. من جانبه جدد الفريق شرطة عثمان كباشي ممثل عام قوات الشرطة الاهتمام بترقية وتطوير بيئة السجون لتكون صالحة للنزلاء، واعتبر مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح أن السجون أصبحت إصلاحاً للنزلاء وللعودة ومراجعة السلوك. المادة السابقة ما الفرق بين كوهين وغندور؟.. بقلم طه مدثر المقالة القادمة والإفطار مع الخطيب.. بقلم اسحق فضل الله

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