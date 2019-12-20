هلال ابيض واسود يا سادة !.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بعد كده نلوم منو

*ونقول شنو

*مشي جنرال جاء هيثم ومشي هيثم وجاء الساده وبعدو حماده

*والحال ياهو نفس الحال

*نقنع نفسنا انو ده الهلال وديل لعيبتنا

*المشكلة وين يا سادة!

*دافعنا عن اللاعبين كثيرا لكن هنالك حلقة مفقودة

*يعيش الهلال أسوأ فترة مرت علي تاريخ الفريق ضعف بين ونتائج كارثية

*لا طعم لا لون ولم تتغير طريقة فالفكر واحد لاغير والطريقة عقيمة في العلاج

*كورة جوطه وهرجلة شديد لم يسعفنا لاعب بتسديده صوب المرمي

*كل اللاعبين علي الماشي تمريرات خاطئة واغلاط فادحة

*ثم ماذا بعد ذلك..*كنت من اكثر المدافعين عن اللاعبين وكانت فرمالتي انهم هم من اوصلونا المجموعات..لكن لم يتركوا لنا سببا واحدا لندافع عنهم

*هل هذا هو نزار وهل الشعلة الشعلة ام البقية جميعهم هم لاعبي الهلال ماذا يفعلون وهل فعلا يلعبوا كرة ام تتلاعب بهم الكرة!

*لا روح لا نخوة لا حرارة قلب كل هذا اجتمع فكان هذا الضعف

*ظلمنا اجهزتنا الفنية ونحن نحملها المسؤولية في مباراة الاهلي وماتبعها لكننا الان نقر ونعترف انننا ظلمة لأنهم لعبوا بواقعية فالخامة المتوفرة في لاعبي الهلال الحالين اضعف الخامات التي مرت علي الفريق

*ادارة النادي تتحمل كل ما يحدث وعليها الان ان تبحث عن طوق نجاة يغير هذا الواقع الاليم

*حماده صدقي جاء في الزمن الصحيح وعلينا ان لا نتوسع في الاحلام ونتعامل بواقعية ونجيب ..هل بهؤلاء اللاعبين يستطيع الهلال ان يقارع النجم والاهلي؟ لا يملك حماده عصي سحرية لكنه يستطيع ان يبني تيم جديد للهلال بنوعية لاعبين يشبهوا الازرق

*علينا الان ان نبني للمستقبل فالانتصارات لا تأتي دون مقومات واهمها العنصر البشري الذي ترتكز عليه.فعلي من نرتكز وهذه هي الخامة التي تزين كشف الهلال

*لا نحمل علي الكل فهنالك من اللاعبين من يستحق هذا الشعار لذا فلنعمل علي دعم هؤلاء ومعرفة الذين هبط مستواهم فصاروا عالة علي الفريق

*امام حماده عمل كبير خططي فني بدني ونفسي نسأل الله ان يسعفه الوقت لتدارك النسبة الأكبر قبل مواجهة الليتوال

*الهلال بحاجه لقائد موجه..فاين خبرات بويا والشغيل ونزار واطهر وابوعاقلة

*اين انتم من هذا الأداء الذي لا يشبه الهلال

كلمات حرة

*القادم يحتاج قرارات حاسمة من المجلس

*اذا لم يقدم ويقدر اللاعب ناديه فهل يتوقع التقييم السليم ونحن علي بعد ايام من التسجيلات

*علامة استفهام كبيرة جدا في ان يظل المعتصم حبيس الدكة وهو قلب الدفاع المتخصص

*السادة جاء يكحلها عماها

*تعادل عادل يا سادة

*كلمة حرة..يا حماده امامك كثير عمل كثير جهد اعانكم الله

*كلمة حرة اخيرة..لا ندم في الإحلال والابدال مع موسم التسجيلات فلا فلتات تستحق الندم

*كلمة اخيرة..ابقوا عافية