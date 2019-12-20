المريخ ليس بمن حضر !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مواجهة اخري تنتظر المريخ امام اهلي شندي لاتقبل القسمة علي اثنين اما (الفوز او الفوز ) اي نتيجة اخري تعني تراجع الفريق وتعطل مسيرته نحو استعادة مقعد الصدارة الذي استرده الامل بجدارة في اللقاء الاخير علي استاد عطبرة والذي كان بمثابة جسر عبور للمريخ نحو الابتعاد والهروب عن اقرب مطارديه الا انه تعثر وتدحرج للمركز الثاني لاسباب معروفة للجميع ابرزها حالة النقص التي يعاني منها المريخ نتيجة لشبح الاصابات الذي بات امرا مخيفا ومرعبا لنجوم المريخ وجماهيرهم حيث اصبح مكتوبا علي الزعيم ان يخسر عقب كل مباراة لاعب واحد او اثنين من عناصره الاساسية والاسوأ من ذلك هو سحلفائية مجلس الادارة في التعامل مع امر علاج المصابين حتي اصبح معروفا ان اقل فترة لعلاج نجوم المريخ هي شهر او اكثر والدليل علي ذلك الفترة الطويلة من الغياب التي لازال يقضيها. الصاوي وايضا احمد ادم بيبو والاخير اضطر مؤخرا للدفاع عن نفسه باعلي صوت نافيا الاشاعات التي طاردته ووصفته بالمتمرد علي المريخ وجماهيره ولكن اصابة وعلاج هذا الثنائي كوم واصابة التش كوم اخر !! حيث تعرض التش لفاصل من العنف والخشونة في المواجهة الاخيرة ضد الامل مما اضطره للخروج وعدم اكمال المباراة الامر الذي خلف حزنا عميقا في نفوس الجماهير التي تعرف قيمة هذا اللاعب والدور الكبير الذي ظل يقوم به في صناعة انتصارات المريخ بفضل موهبته وقدرته في تطويع الكرة لمصلحة الاداء الجماعي ،، والمؤسف ان التش اصبح مستهدفا من خصومه بالعنف والخشونة كما حدث في المباراة الاخيرة ضد الامل وغيرها من المباريات السابقة بسبب تساهل الحكام وتغاضيهم عن حالات من العنف الزائد !

من الصعب علي الكابتن جمال ابوعنجة ان يجد لاعبا في تشكيلته يستطيع ان يعوض جماهير المريخ غياب نجمها وروح الفريق. رصد ابوتبو لان المريخ في ظل استمرار مسلسل الاصابات والغيابات لم يعد كما كان في السابق يلعب ( بمن حضر ) كما ظلت تردد جماهير المريخ واعلامه والسبب في ذلك ان البدلاء ليسوا في مستوي العناصر الاساسية ويكفي ان محاولات التوليف الاخيرة لمدرب المريخ امام الامل لم تمكنه العودة من عطبرة بنقاط المباراة وانما تجرع هزيمة قاسية ومرة افقدته كرسي الصدارة !

خسارة الهلال لنقطتين امام فريق الخرطوم بعد التعادل السلبي في لقاء الامس لاشك انه يصب في مصلحة المريخ ويعزز من حظوظه في استعادة الصدارة وتشديد قبضته عليها بشرط ان يحقق الفوز في مبارياته المتبقية من الدور الاول ضد اهلي شندي والشرطة وهلال الابيض فذلك هو السبيل الوحيد للتمسك بامل المحافظة علي لقب الدوري الممتاز .