إيقاف عمل لجان الزكاة القاعدية بالأحياء والمحليات

التاريخ: 20-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر الأمين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد عبد الله قراراً قضى بإيقاف تكوين وعمل لجان الزكاة القاعدية بالأحياء والمحليات في كل ولايات السودان وذلك اعتباراً من أمس، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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