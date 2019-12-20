الصحفيون بـ(إس إم سي) يسلمون مذكرة بالأحد ويرفضون التشريد

يعتزم الصحفيون والعاملون بالمركز السوداني للخدمات الصحفية (إس إم سي) تسليم مذكرة إلى مجلسي السيادة والوزراء ووزارة الإعلام يوم الأحد المقبل احتجاجاً على قرار حل المركز وتشريد الصحفيين.

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ودعت المذكرة وفقاً لمصادر، وزارة الإعلام والجهات ذات الصلة إلى تجميد قرار الحل والجلوس مع العاملين في المركز للتداول حول صيغة مرضية لمواصلة العمل في المركز.

واعتبرت المذكرة بحسب صحيفة الصيحة، أن قرار الحل في غاية الظلم والإجحاف بحق الصحفيين حملة أقلام التنوير، وبحق الموظفين بالمركز، إذ يترتب عليه تشريد العشرات من الصحفيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)