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الميرغني يوجه رسالة للإدارات الأهلية بشرق السودان

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التاريخ: 20-ديسمبر-2019

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الميرغني يوجه رسالة للإدارات الأهلية بشرق السودان

قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد سيد أحمد الجكومي، إن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، وجه رسالة للإدارات الأهلية بشرق السودان، وكل المكونات بالتعاضد والتعاون من أجل مصلحة إنسان الشرق والحفاظ على التماسك والنسيج الاجتماعي بالشرق.

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ودعا لدعم أبناء السودان بمسار الشرق حتى يحقق التنمية المطلوبة للإقليم، ودعا للحافظ على مكتسبات الثورة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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