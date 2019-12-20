الوساطة تمهل الحكومة (72) ساعة للرد على ورقة التفاوض

سلم مسار دارفور في مفاوضات جوبا حول السلام، ورقة الاتفاق الإطاري إلى الوساطة الجنوبية، والتي سلمتها للوفد الحكومي، ووعد الأخير بالرد خلال (72) ساعة.

وأوضح عضو الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الاتفاق الإطاري لمسار دارفور خاطب قضايا السودان بالإقليم، إضافة للقضايا ذات الطابع القومي، ونفى وجود خلافات حول هذه الموضوعات، وأكد أنهم سينظرون في الورقة الإطارية خلال (72) ساعة، وقال إنه لن تكون هنالك مشكلات كبيرة بخلاف مشكلات إدارة الوقت وستتم معالجتها.

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من جانبه، أكد عضو فريق الوساطة السلطان ضيو مطوك، في مفاوضات جوبا أن الوساطة سلمت الحكومة الورقة ومنحتها فترة (72) ساعة للرد عليها، مشيراً بوجود تقارب كبير في الرؤى والأفكار بين أطراف التفاوض، مما يشير بأن المحادثات تمضي في الإطار الصحيح، وقال إن الوساطة راضية عن أداء المتفاوضين ومسار التفاوض الذي سيحقق السلام قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)