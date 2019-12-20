“المهدي” يستعجل الحكومة لتعيين الولاة ويتخوف من استغلال مناخ الحريات

استعجل رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الحكومة لتعيين الولاة المعينين، مقراً في ذات الأثناء بأن الولايات الآن تحت رحمة جماعة التمكين.

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وقال المهدي خلال انعقاد الهيئة المركزية لحزب الأمة بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن حزبه هو الوحيد الذي انفرد بعدم التلوث بالمشاركة في النظام البائد، إلا ممن دمغهم بـ(المؤلفة جيوبهم)، وأشار المهدي إلى أن الفترة الانتقالية بعد الثورة تتطلب تحالفاً مدنياً عسكرياً دولياً، وتخوف المهدي من استغلال مناخ الحريات الموجود الآن.

وفي ذات السياق طالب المهدي إصدار قوانين جديدة للأحزاب والنقابات والمنظمات الطوعية، ودعا لتكوين آلية قومية لإبرام مصالحات قبلية، وناشد الدول أصدقاء السودان بعدم جر البلاد للمحورية، ولتبني مشروع مارشال تنموي في السودان، ولشطب اسم السودان من رعاية الإرهاب، وبالمساعدة في رد الأموال المنهوبة وأكثرها في لندن وماليزيا وفي دبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)