النائب العام يدفع بتعديلات لإلغاء المواد المتعلقة بسن الـ(70) عاماً

التاريخ: 20-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة دفع النائب العام تاج السر علي الحبر بمجموعة من مشروعات القوانين لوزارة العدل، تتعلق بإلغاء المواد ذات الصلة والخاصة بسن الـ(70) عاماً. Advertisements وقال “الدم لا يجف ببلوغ الجاني سن السبعين، ولا السجن يُغلق فيمن ارتكب جُرماً قبل بلوغ السبعين وتتم محاكمته بعد السبعين”. وأكد الحبر في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر بحسب صحيفة الصيحة أمس، حرص النيابة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وأهدروا دماء الشهداء وتقديمهم لمحاكمات أمام القضاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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