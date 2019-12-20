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بنسودا تطالب بالإسراع في محاكمة البشير أمام القضاء السوداني أو تسليمه لـ(الجنائية)

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التاريخ: 20-ديسمبر-2019

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بنسودا تطالب بالإسراع في محاكمة البشير أمام القضاء السوداني أو تسليمه لـ(الجنائية)

دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا الخرطوم، إلى الإسراع بتقديم الرئيس السابق عمر البشير، للمحاكمة أمام القضاء السوداني أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية في مدينة لاهاي، لمحاكمته بتهم بينها ارتكاب جرائم الحرب في دارفور.

 

 

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جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدولة الأعضاء لإفادة من بنسودا حول أوامر اعتقال صادرة من المحكمة بحق 5 من كبار المسؤولين السودانيين السابقين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن جرائم إبادة وبينهم البشير.

 

 

وقالت بنسودا بحسب صحيفة السوداني: “كي يثبت السودان اليوم التزامه بشكل لا لبس فيه بتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور، يتعين عليه ضمان مثول المتهمين الخمسة، وهم: عبد الرحيم حسين، وأحمد هارون (محتجزون في الخرطوم)، وعلي كوشيب وعبد الله باندا (غير معلوم مكانهما)، للمحاكمة سواء أمام المحكمة في السودان أو في لاهاي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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