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مدير الجامعة الإسلامية يوقف الاستقطاعات من المرتبات

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التاريخ: 20-ديسمبر-2019

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مدير الجامعة الإسلامية يوقف الاستقطاعات من المرتبات

أصدر مدير جامعة أم درمان الإسلامية البروفيسور الحسن المثنى قراراً بوقف الاستقطاعات من المرتب الشهري للعاملين بالجامعة ابتداءً من شهر ديسمبر الجاري.

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وشمل القرار إيقاف استقطاعات نداء الجهاد، جمعية القرآن الكريم، الوحدة الصحية ودعم السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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