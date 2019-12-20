مدير الجامعة الإسلامية يوقف الاستقطاعات من المرتبات

التاريخ: 20-ديسمبر-2019
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أصدر مدير جامعة أم درمان الإسلامية البروفيسور الحسن المثنى قراراً بوقف الاستقطاعات من المرتب الشهري للعاملين بالجامعة ابتداءً من شهر ديسمبر الجاري.
وشمل القرار إيقاف استقطاعات نداء الجهاد، جمعية القرآن الكريم، الوحدة الصحية ودعم السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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