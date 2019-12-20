البرهان: يمكن اللجوء لـ”الجنائية” إذا لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان محاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جريمة في دارفور وخاصة في حق النازحين، مضيفاً أنه في حال لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية يمكن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.

Advertisements

ودعا البرهان لدى مخاطبته بالقصر الجمهوري ممثلي معسكرات النازحين بولايات دارفور بحسب صحيفة السوداني أمس، دعا الشعب السوداني للاعتذار للنازحين، وشدد على أهمية استرداد حقوقهم وعودتهم إلى قراهم.

وأكد البرهان مشاركة النازحين في منبر مفاوضات السلام في جوبا، التي وصفها بالمشاركة الأصيلة باعتبار أن النازحين يفاوضون حول قضاياهم أصالة عن أنفسهم من أجل نيل حقوقهم التي لن تكتمل عملية السلام بدونها. وأوضح أن السلام الذي تسعى له الدولة يشمل الشعب السوداني بكل فئاته ومكوناته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)