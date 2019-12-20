النائب العام: الدم لا يجف ببلوغ الجاني سن السبعين

التاريخ: 20-ديسمبر-2019
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كشف النائب العام تاج السير الحبر عن فتح النيابة العامة لكل ملفات الانتهاكات منذ فجر الإنقاذ 1989 وحتى الـ(30) من يونيو 2019 لإنهاء مبدأ الإفلات من العقاب.
وأكد أن لجان التحقيق تسير بصورة جادة وتواصل العمل ليل نهار لاستكمال التحقيقات والتحريات، وأفصح عن أنهم يحققون في أكثر من (400) ملف فساد.
وتعهد النائب العام في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر بحسب صحيفة السوداني، بالإلتزام بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات ومن أهدروا دماء الشهداء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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