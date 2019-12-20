شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن انفجارا في أجهزة التكييف تسبب في حريق محدود بمباني برج القوات البرية. وتورد “سونا” نص التعميم الصحفي:

(شب حريق بمباني برج القوات البرية نتيجة انفجار في أجهزة التكييف المركزي وكان محدود التأثير وتمت السيطرة عليه بواسطة أتيام الدفاع المدني لا توجد خسائر بشرية وهناك تشوهات محدودة بالطابق الأعلى بالمبنى وقد كان لاستخدام وسائل مكافحة الحريق بالموقع وجهود أفراد القوات المسلحة الأثر الكبير في عدم انتشار الحريق قبل وصول الدفاع المدني) . عميد د ركن

عامر محمد الحسن محمد أحمد

الناطق الرسمي بإسم القـوات المسلح المادة السابقة إعفاء محافظ مشروع الجزيرة بناء على توصية وزير الزراعة المقالة القادمة قبل لقاء الهلال ..ضربة موجعة للنجم الساحلي بفقدان اخطر لاعبيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار بأجهزة التكييف وراء حريق “البرية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.