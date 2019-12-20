إعفاء محافظ مشروع الجزيرة بناء على توصية وزير الزراعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قرارا” بناء” على توصية وزير الزراعة والموارد الطبيعية بإعفاء المهندس عثمان سمساعة محمد الشيخ من وظيفة محافظ مشروع الجزيرة . ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والزراعة والموارد الطبيعية (مشروع الجزيرة ) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الاخرى اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار .

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