رئيس الوزراء يشارك في تدشين مشروع “المليون شجرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شارك رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك في تدشين مشروع “المليون شجرة” الذي أطلقته لجان المقاومة في كل ولايات السودان . وأطلقت لجان المقاومة مشروع زراعة “المليون شجرة” في عموم ولايات السودان ومن المقرر ان ينطلق من العاصمة الخرطوم السبت، بزراعة “100” ألف شجرة.

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