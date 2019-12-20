ترامب يكشف سبب مماطلة الديمقراطيين بإحالة قضيته لمجلس الشيوخ!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق الرئيس الأمريكي، على مماطلة الديمقراطيين في مجلس النواب بإحالة اتهاماتهم له إلى مجلس الشيوخ، وعزاها لنيتهم التستر على الواشي به والمخبر الذي كشف مكالمته مع رئيس أوكرانيا.

وأبدى دونالد ترامب استياءه من الضجة والتكهنات التي أثارتهما نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب بعد إعلانها أنها ستنتظر قبل تقديم مادتي عزل الرئيس إلى مجلس الشيوخ رغم تصويت مجلس النواب لصالحهما.

وقال ترامب الليلة الماضية في تغريدة على “تويتر”: “السبب وراء عدم رغبة الديمقراطيين بتقديم تهمتي العزل إلى مجلس الشيوخ هو أنهم لا يريدون للسياسي الفاسد آدم شيف تقديم شهادته تحت القسم، ولا يريدون شهادة الواشي والواشي الثاني المفقود والمخبر وبايدن”.