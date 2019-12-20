دكتور علي الحاج بين الضلال والاستتابة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

التحذيرات من العلمانية هى النغمة السائدة الان على ألسنة الاسلاميين وتضج بها صفحاتهم فهاهم يملؤون الدنيا ضجيجا

محذرين من العلمانية والشيوعية واللادينية القادمة (بحسب طرحهم) حتى ان قائلهم (أمير الدبابين الناجى عبد الله ) قال فى حشدهم يوم السبت الماضى مقولة لو مزجت بأى شيئ لافسدته وذلك عندما قال مخاطبا حشدهم الذى اسموه الزحف الأخضر قال يومها الناجى عبد الله : ان فرضوا علينا العلمانية فان الدم سوف يسيل للركب وهذا القول بلا شك من الخطورة بحيث ان مجرد اطلاقه يستوجب ملاحقة قانونية وردع لمطلقى هذا النوع من التهديدات التى سوف تؤثر سلبا بلا شك على أمن البلد واستقرارها ، ولا يقولن لنا احد انه حديث تحتمله قواعد اللعبة الديموقراطية وحرية التعبير لان هذا القول ليس سهلا وتترتب عليه مضار كبرى على البلد ويعتبر التراخى فى محاكمة مطلقه جريمة تقتضى هى نفسها العقوبة.

الكلام التهديدى هذا صدر عن قيادى ذو وزن فاعل فى حزبه – المؤتمر الشعبى ، ويعرف الناس مدى السوء الذى وصلته حكومة الانقاذ واحتيالها وممارستها الغش بإسم الدين ، والناجى شخصيا ذاق الويلات فى السجن ونال قسطا كبيرا من الاسلاميين – اسما – وهم البعيدون جدا عن الدين المستهترين بالقيم المعادين لكل من اختلف معهم المستعدون لبيع كل الدين بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ، وهؤلاء أسوأ الف مرة من العلمانية التى يتخوف منها الناجى والتى يتهم الحكومة الحالية بانها تسعى اليها وتسير فى ركابها والامر الاخر المهم هو ان هذه الحكومة التى يصمها الناجى بالعلمانية هى التى وفرت له الحرية ومكنته من الاحتجاج عليها واطلاق تهديداته بوجهها وهذه الحرية لم توفرها حكومة الناجى التى تدعى الاهتداء بهدى الإسلام وهى بعيدة عنه وهو بريئ منها .

ولابد من التوقف هنا عند كلام الامين العام للمؤتمر الشعبى الدكتور على الحاج محمد الذى قال على رؤوس الاشهاد ان العلمانية نعمة ورحمة واقر بان الحرية التى اتيحت له الان لم يحظ بها فى عهد عمر البشير (الحاكم الاسلامى) فكيف ياترى يقول الناجى فى الدكتور على الحاج ؟ هل هو الاخر علمانى مندس ام ان اوروبا خربت الرجل ام ان كلام الناجى مردود عليه .

انها بعض تناقضات قيادات المؤتمر الشعبى ولا ندرى هل يحكم الناجى بضلال على الحاج ام يستتيبه ام يبلع كلامه؟.