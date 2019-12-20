الوجه الخفي لمراكز الفكر الامريكية .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما فتأت واشنطون تمارس سياسات الاستعلاء على الغير وتشعر بانها تفعل ماتريد بل ان على الاخرين ان ينصاعوا لها ويفعلوا ماتريد هى لا مايريدون والا فان سلاح العقوبات الاقتصادية جاهز لتسليطه على كل من يفكر ان يستقل بنفسه ويتعامل مع امريكا كدولة صديقة يلزم ان تحترم خصوصيات كل بلد وقراراته دون ان يشكل ذلك حرجا ولا مشاكل بين الدول .

طبقت واشنطون سلاحها هذا بوجه عدد من الدول ومايجمع بينهم أنهم قرروا العمل وفقا لمايريدون لا ماتريده امريكا ، ومن بين هذه الدول الصغيرة والكبيرة والضعيفة والقوية وفيها القريبة منها جغرافيا والبعيدة ، كيف لا وواشنطون ترى فى نفسها سيدة العالم .

وهناك وسائل مختلفة من حيث الشكل والنوع والتوقيت والتأثير كلها لجأت اليها امريكا لتطويع الاخرين واجبارهم على الخضوع لها ولو من طرف خفى وبعد مدة من الزمان وتختلف الوسيلة المتبعة بحسب اختلاف الدول المستهدفة .

والمعروف ان امريكا سعت ومازالت بشتى الطرق الى محاصرة روسيا والتضييق عليها وذلك عبر الغزو الناعم والغير مباشر لجيرانها المباشرين وهى جمهوريات اسيا الوسطى واوربا الشرقية وبالذات تلك التى كانت جزءا من الاتحاد السوفيتى السابق قبل ان يتفكك وينفرط عقده وتنال تلك البلدان استقلالها وتشكل جمهورياتها اذ سعت واشنطون بشتى الطرق الى التغلغل الى داخل هذه البلدان ومن هذه الطرق التى لايشك فيها الناس بسهولة ولايجدون ربطا بين نشاطها الظاهر المعلن وهدفها السرى الخفى ، من هذه الوسائل ما تعرف بمراكز الفكر الأمريكية التى يحظها بعضها بميزانيات ضخمة تصل الى 12 مليار دولار وهى تقل قليلا عن الموازنات السنوية لبعض الدول كتونس ولبنان والاردن مثلا اوتزيد عن موازنة أخريات كالسودان واريتريا وغيرهما فما الذى تفعله هذه المراكز ياترى حتى تخصص لها هذه الأموال الطائلة كموازنات سنوية ؟

ولنعرف بعض مهام هذه المراكز دعونا نتعرف على بعض انشطتها وماتقوم به.

بعض مراكز الفكر هذه تشكل قاعدة لتدريب مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارات وبشكل مستقبلي ومن ابرز من تخرجوا فيها ويليام بيرنز، وجون بولتون، الذي عمل في ثلاث مؤسسات بحثية مختلفة مثل المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي (JINSA)، ومعهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة (IASPS) ومجلس العلاقات الخارجية (CFR).

وعندما كان بولتون وكيلا لوزارة الخارجية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي في عهد جورج دبليو بوش، عمل عضوا في القرن الأمريكي الجديد (PNAC)، وفي عام 2007 التحق بمعهد المؤسسات الأمريكية (AE).

وهذه المراكز تخفى هدفا اخر، حيث يجمع محللو StrategEast المعلومات حول إمكانية إنشاء مجتمع موالٍ لأمريكا داخل المناطق المستهدفة التي تهم الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، منذ منتصف الثمانينيات فصاعدًا، كانت واشنطن مهتمة بالاتحاد السوفيتي وجمهورياته، مما أدى إلى انضمام دول البلطيق للحلف الامريكي، ثم انضمت جورجيا وأوكرانيا إلى قائمة حلفاء الولايات المتحدة بسبب البرامج التي طورتها StrategEast.

الكاتب الروسي فاليري كوليكوف فى مقال له منشور بموقع (vt) المتخصص في الشؤون السياسية والعسكرية، يلقى الضوء على نموذج لمركز من هذه المراكز، وما قام به من دور يستحق التوقف عنده.

وقد استعرض الكاتب الروسي انه، وفي المراحل الأولية، توفر برامج StrategEast وصفة لإبعاد أي بلد عن قيمه الثقافية التقليدية، بحيث يمكن تحويله إلى معقل مناهض لروسيا (كما حدث في دول البلطيق وجورجيا وأوكرانيا) أو إلى مناهض للصينيين (مثلما يحدث الآن مع بلدان وسط وجنوب شرق آسيا).

وذكر الكاتب ايضا أن المركز منشغل اليوم بالبحث في دول آسيا الوسطى، لذلك لا يتطلب الأمر تخيلًا كبيرًا للتنبؤ بما سيحدث بعد ذلك.

وعندما نستعرض موقع المركز على شبكة المعلومات، فإننا نجده يقول في تعريفه: (يركز عملنا على البلدان الأربعة عشر التي أعلنت استقلالها أو أعادت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وإستونيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان).

ففي آسيا الوسطى، بدأ الخبراء الأمريكيون بفرض فكرة ترجمة الأبجدية الوطنية من السيريالية إلى اللاتينية بحجة التسهيل لمستخدمي الإنترنت المحليين، رغم ان الأحرف اليابانية والصينية المعقدة مثلًا لم تعرقل قدرة المستخدمين في اليابان والصين على استخدام الإنترنت. وتقول المعلومات، انه بالتوازي مع التغريب اللغوي والثقافي، فإنه يتم تهيئة الجمهور المحلي للاحتجاجات الضخمة بحيث لا يعترض على “الثورات الملونة” التي تتم هندستها.

هذا نموذج كاشف لمثل هذه المراكز، وقد استعرضه الكاتب الروسي ربما لاحتكاكه المباشر بحكم موطنه، بينما لدينا في منطقتنا مركز اكثر خطورة وهو مؤسسة “راند” الذي تبلغ موازنته السنوية 12 مليار دولار ، ولعل الدور الأخطر لمؤسسة راند والتي تعمل في منطقتنا هو اذكاء الطائفية، حيث الحت المؤسسة في تقاريرها وتحليلاتها على تصوير الصراع بالمنطقة بانه (سني – شيعي) .

الالاعيب الاستعمارية مكشوفة والادوات الامريكية واضحة، ولكن المفارقة المحزنة، هي الوقوع المستمر لبعض القطاعات من الجماهير والمسيسين في الفخاخ الامريكية، فرغم وقوع الكثير في فخ ما سمي زورًا بـ”الثورة” السورية، ثم اكتشافهم للخطأ والعدول عنه، ولا زال البعض يصر على الوقوع في فخاخ اخرى بالمنطقة وكأن العبر لا تكفي للاعتبار رغم كثرتها.