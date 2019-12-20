المريخ يتطلع لاستعادة الصدارة أمام الأهلي شندي اليوم الجمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يخطط المريخ إلى استعادة الصدارة من الأمل عطبرة، عندما يواجه نظيره الأهلي شندي، اليوم الجمعة، بستاد حليم شداد، في إطار الدوري السوداني الممتاز.

وتراجع المريخ للمركز الثالث في الدوري المحلي بشكل مؤقت بعد تعادل الهلال مع الخرطوم الوطني مساء امس الخميس.

وبإمكان المريخ (29 نقطة) استعادة صدارة الدوري من الأمل عطبرة، حال فوزه أو تعادله مع الأهلي شندي (20 نقطة).

وستكون مواجهة الأهلي شندي، من العيار الثقيل للمريخ، وذلك لندية الخصم في مواجهة فرق القمة خلال المواسم الماضية.