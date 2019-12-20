في الزراعة خلاصنا ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تتمتع بلادنا باراض شاسعة منبسطة سهلة وتربة خصبة بمساحات واسعة جزء كبير منها اراض بكر ننتظر فقط من يفلحها لتتحول الى انتاج وفير بإذن الله يغطى حاجتنا ويفيض .

واراضينا الواسعة هذه فيها المروية والمطرية وقد حبانا الله تعالى بموسم امطار جيد يكفى لوحده لو نظم بشكل صحيح ان يحول حياتنا الى رغد بإذن الله تعالى فكيف وقد تفضل الله تعالى علينا بمياه جوفية كثيرة يمكن الاستفادة منها واستصلاح الأرض وبذر الزرع وحصد الخير والثمر ، وماذا ان قلنا ان بلادنا زيادة على هذه النعم الكبرى تنعم بعدد من الانهار بل ان اطول انهار العالم يعبر بلادنا من بلدان المنبع الى المصب حاملا الينا ملايين الاطنان سنويا من الطمى وبكل آسف شواطئ هذه الانهار غير مستغلة بالشكل الامثل ولو ان الحكومة اعادت تنظيم هذا الأمر لتغير الحال وما واجهتنا مشكلة فى شيئ خاصة وان العالم بشكل كبير يفتقد الان الى الغذاء الصحى النظيف وهو مايمكننا توفيره واستجلاب ملايين الدولارات من عائدات هذا الصادر ودعم الخزينة العامة وعدم ترك الموازنة رهينة دعم الاخرين .

ويمكننا فى المرحلة الحالية تشجيع رؤزس الأموال الوطنية والاجنبية على الاستثمار فى الزراعة وتسهيل كل العقبات التى تعترضهم واقناع المؤسسات المالية الدولية باهمية تمويلهم وفى هذا الصدد نقرأ خبرا تتمنى ان يتعمم لياتى العام القادم ونحتفل بالعيد الثانى لثورة ديسمبر المجيدة وتكون أى أرض صالحة للزراعة مامولة الانتاج فى بلادنا قد اخضرت وبعضها قد حصدت وعليك ياحمدوك بالزراعة ففيها خلاص اهل السودان ، وادناه الخبر الذى اشرنا إليه :

بنك التنمية الأفريقي يوافق على منح تمويل لمجموعة النفيدي ب60$ مليون لتنمية مشاريع زراعية هدفها زيادة ⁧#الأمن_الغذائي⁩,

احلال واردات المنتجات الزراعية,

زيادة دخل المزارعين

و زيادة الأنتاج المحلي في السودان وشرق ⁧#أفريقيا⁩ ب نصف مليون طن من الغذاء.