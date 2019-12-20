بالصور..حمدوك بشعار لجان المقاومة (اليموني) أحدثت ضجة بمواقع التواصل 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في تدشين مشروع المليون شجرة الذي أطلقته لجان المقاومة تم التقاط صور لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والذي سينطلق من العاصمة الخرطوم السبت بزراعة 100 الف شجرة لينطلق إلى ولايات ومدن السودان الأخرى.

وكان حمدوك يرتدي شعار لجان المقاومة حيث وجدت الصور الكثير من الشكر لحمدوك