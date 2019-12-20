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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدر القاضي في المحكمة العليا في كمبالا، هنري أدونيو، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير.
وكانت شعبة الجرائم الدولية في المحكمة المذكورة قد أصدرت اليوم الخميس حكماً قضائياً بالقبض على البشير، حيث اعتبرت إخفاق كمبالا في اعتقال البشير، عندما زارها في عام 2017، انتهاكاً لالتزامات البلاد الوطنية والدولية، حسب ما نشرته صفحة “سودان تربيون”، في “فيسبوك”.
واعتبر القاضي أن أوغندا ملزمة، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض عليه، بموجب أحكام نظام روما الأساسي.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أوغندية تصدر حكما عاجلا بالقبض على البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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