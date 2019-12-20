محكمة أوغندية تصدر حكما عاجلا بالقبض على البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر القاضي في المحكمة العليا في كمبالا، هنري أدونيو، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير.

وكانت شعبة الجرائم الدولية في المحكمة المذكورة قد أصدرت اليوم الخميس حكماً قضائياً بالقبض على البشير، حيث اعتبرت إخفاق كمبالا في اعتقال البشير، عندما زارها في عام 2017، انتهاكاً لالتزامات البلاد الوطنية والدولية، حسب ما نشرته صفحة “سودان تربيون”، في “فيسبوك”.

واعتبر القاضي أن أوغندا ملزمة، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض عليه، بموجب أحكام نظام روما الأساسي.