مدرب الهلال الجديد يعلق على مباراة فريقه أمام الخرطوم الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ظهر عدم الرضا علي وجه مدرب الهلال الجديد المصري حمادة صدقي عقب تعادل فريقه أمام الخرطوم الوطني مساء أمس وانصرف المدرب،المصري نحو سيارته مباشرة عقب إطلاق قاضي الجولة صافرة الختام رفقة معاونه احمد عبد الفتاح، الجدير بالذكر أن صدقي تواجد علي،دكة البدلاء لكنه لم يشرف على المباراة واكتفي بتدوين الملاحظات.

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