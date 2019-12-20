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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت النيابة العامة قيامها بفتح كل ملفات الانتهاكات منذ فجر الإنقاذ 1989 وحتي الـ (30) من يونيو 2019 لإنهاء مبدأ الافلات من العقاب.
وأكدت أن لجان التحقيق تسير بصورة جادة وتواصل العمل ليل نهار لاستكمال التحقيقات والتحريات ، وكشفت أنها تُحقق في أكثر من 400 ملف فساد.
وتعهدت النيابة في تعميم صحفي أمس التزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات ومن أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء.
وفي سياق متصل شددت النيابة العامة علي ضرورة اعادة النظر في الحصانات وفي كل ما يعيق القبض علي المشتبه بهم في قضية قتل الشهداء ،وطالبت النيابة من جميع الأجهزة الإلتزم باسقاط الحصانة متي ما طلبت لتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون ،فضلاً عن ضرورة استحداث آليات لحماية الشهود لأهميته في استكمال التحريات وتقديم المتهمين للمحكمة .
وفي سياق آخر أكدت النيابة العامة أنها تبذل جهداً كبيراً في ملف المفقودين قسراً وقالت إنها تمضي بوعى تام وإدراك لأهمية هذا الملف.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تطالب جميع الأجهزة الإلتزم باسقاط الحصانة متي ما طلب منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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